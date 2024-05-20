В Калуге начнут собирать еще один кроссовер Citroen

В России наладят сборку еще одного кроссовера Citroen. Завод «ПСМА Рус» в Калуге, который производит кроссоверы C5 Aircross из китайских деталей, до конца года поставит на конвейер еще один автомобиль сегмента SUV.
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