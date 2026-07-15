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Матч Франция – Испания стал самым крупным по объему ставок на ЧМ и самым прибыльным для PARI в 2026-м

В PARI поделились итогами матча Франция – Испания. Игра 1/2 финала ЧМ-2026 стала самым крупным событием по объему ставок на мундиале и самым прибыльным для букмекера в 2026-м.

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