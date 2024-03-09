В Крыму назвали агрессией появление истребителей НАТО над Чёрным морем

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем является откровенной агрессией, которая провоцирует Россию на жесткий ответ, пишет РИА Новости.
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