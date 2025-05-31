Команда ПУ ´Бобруйскгаз´ - лучшая аварийно-диспетчерская служба области.

В ежегодном областном смотр-конкурсе профессионального мастерства на звание ´Лучшая аварийно-диспетчерская служба предприятия РУП ´Могилевоблгаз´ первое место заняла команда Производственного управления ´Бобруйскгаз´.
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