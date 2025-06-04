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Царьград

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Ракетный удар хуситов сорвал посадку самолёта ВВС США в Израиле

Ракетный удар хуситов сорвал посадку самолёта ВВС США в Израиле

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион, что помешало приземлению транспортного самолёта ВВС США.

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