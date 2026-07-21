Гайана: 41 человек погиб и десятки пропали без вести во второй половине дня по местному времени 21 июля после того, как пассажирский паром с более чем 133 людьми на борту перевернулся возле Айрон-Пунт, регион Барима-Вайни, ночью 18-19 июля.