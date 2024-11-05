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Яйца в магазинах Новосибирска оказались самыми дорогими в Сибири

Яйца в магазинах Новосибирска оказались самыми дорогими в Сибири

Эксперты Томскстата подсчитали, что жителям столицы Сибири яичница обходится дороже, чем жителям соседних городов.

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