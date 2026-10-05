Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил учителей с профессиональным праздником

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда Астраханской области! От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Педагогический труд — это высокое призвание, требующее огромной самоотдачи, мудрости и душевной щедрости.