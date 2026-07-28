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Наше Бескудниково

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Сергей Собянин рассказал, как детям в Москве открывают мир искусства

Москва дает детям возможность знакомиться с искусством с раннего возраста, рассказал Сергей Собянин. Проект «Музеи — детям» действует с 2017 года и позволяет школьникам и студентам колледжей бесплатно бывать в музеях и выставочных пространствах.

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