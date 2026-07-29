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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран – главная цель «ПСЖ», Де Кетеларе – среди альтернатив. Крупи парижанам тоже интересен

«ПСЖ» активно работает над усилением атаки. Как сообщает RMC Sport, парижане своей главной целью определили Феррана Торреса из «Барселоны», но полноценных переговоров по испанцу еще не начинали из-за недавних успехов игрока на ЧМ-2026.

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