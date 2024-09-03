ВВП Гайаны увеличилось в три раза после начала добычи нефти и газа В первой половине года реальный валовой внутренний продукт Гайаны увеличился на 49,7%.
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ВВП Гайаны увеличилось в три раза после начала добычи нефти и газа В первой половине года реальный валовой внутренний продукт Гайаны увеличился на 49,7%.
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