В Пермском крае впервые выполнили трансплантацию сердца: донор спас три жизни

ПЕРМЬ, 28 декабря, ФедералПресс. Пермские врачи впервые выполнили операцию по пересадке сердца. В историческом для региональной медицины событии участвовали более 30 сотрудников Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им.
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