Зеленский как жертва очередного «нормандского формата»

8 июня 1,8K прочитали Вы думаете, западные лидеры случайно устроили вакханалию на праздновании юбилея высадки «союзников» в 1944 году в Нормандии? Какую вакханалию? Джо Байден заявил: "В Украину вторгся тиран, который стремится к господству.