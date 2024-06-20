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Зеленский как жертва очередного «нормандского формата»

Зеленский как жертва очередного «нормандского формата»

8 июня 1,8K прочитали Вы думаете, западные лидеры случайно устроили вакханалию на праздновании юбилея высадки «союзников» в 1944 году в Нормандии? Какую вакханалию? Джо Байден заявил: "В Украину вторгся тиран, который стремится к господству.

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