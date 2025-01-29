Мирные жители под ударом: последствия обстрелов в ДНР

Девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки украинские военные. Об этом сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 29 января в своем Telegram-канале.
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