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Ташкабактан икра ясауның җиңел рецепты

Ташкабактан икра ясауның җиңел рецепты

Икра өчен кирәк: 3 килограмм ташкабак, 100 грамм көнбагыш мае, 250 грамм томат пастасы, 250 грамм майонез, 100 грамм шикәр комы, 1 аш кашыгы тоз, 0,5 чәй кашыгы кызыл борыч, 2 аш кашыгы 9 процентлы уксус, 10 тырнак сарымсак.

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