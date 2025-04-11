Прокуратура проверит работу барнаульского детского сада после массовых жалоб в соцсетях

Ранее барнаульцы заявляли, что в саду их детей плохо кормят, а воспитатели занимаются рукоприкладством Прокуратура Алтайского края проверит барнаульский детский сад после массовых жалоб родителей в соцсетях.
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