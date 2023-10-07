Берем макароны, пару помидор и две сосиски. Для вкусного ужина на всю семью этого достаточно: не рецепт, а находка

Необязательно проводить много времени на кухне, чтобы приготовить вкусный ужин. Мы можем легко приготовить восхитительное блюдо всего за несколько минут, используя всего несколько ингредиентов: пару копченых сосисок (или колбасу) и стакан макарон.
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