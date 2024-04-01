Социальная пенсия в 2024 году: первый шаг к рекордному трехлетнему повышению с 1 апреля Ирина ОрлонскаяВажная роль социальной пенсии в обеспечении нужд граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, не может быть недооценена.