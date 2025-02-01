Суд арестовал бывшего зампредседателя правления "Роснано"

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Мещанский суд Москвы 1 февраля арестовал бывшего зампредседателя правления – исполнительного директора "Роснано" Бориса Подольского, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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