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У Ничушкина родился сын: «В Америке не получилось с няней, я помогал первые пару месяцев. Прочувствовал отцовство в полной мере»

Нападающий « Коламбуса » Валерий Ничушкин рассказал, что у него родился сын. В 2023 году у игрока и его супруги Светланы родилась дочь, которую назвали Анна.

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