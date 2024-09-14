Мужчина сгорел в машине, врезавшись в офисное здание под Новосибирском

В субботу, 14 сентября, в 5:00 утра на улице Промзона Кольцово произошло ДТП с трагическим исходом. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Nissan Murano, двигался по Векторному шоссе в сторону трассы Н-2107, когда произошло столкновение с административным зданием по адресу Кольцово, 401, Новосибирская область.