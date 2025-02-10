В Новосибирской области создана эффективная система поддержки инициатив жителей на местах

Системная поддержка инициатив жителей – залог успешного развития территорий, заявил он. «Очень много направлений поддержки и возможностей как для жителей, так и для малых муниципалитетов поучаствовать в реализации большого числа различных инициатив», – отметил глава региона.
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