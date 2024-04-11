Следственные действия проводятся в Club 500 и бане Siberia

Правоохранительные органы проводят следственные действия в помещениях элитного бизнес-клуба Club 500 и банном комплексе Siberia в Москве, принадлежащих блогеру и автору канала "Трансформатор" Дмитрию Портнягину, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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