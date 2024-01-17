Андрей Бочкарёв: В электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав

По проекту предусмотрено создание 33 канав В Москве на территории ТиНАО продолжается активное строительство электродепо «Столбово», предназначенного для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метрополитена.
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