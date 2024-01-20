Белорусский хоккеист Протас подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о продлении контракта с белорусским нападающим Алексеем Протасом. Как сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), новое соглашение c 23-летним белорусом вступит в силу с сезона-2024/25.