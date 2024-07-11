Чудо, а не процессор. Ограниченный в потреблении до 120 Вт Ryzen 9 9950X превзошел по производительности 250-ваттный Core i9-14900K

Новейшие Ryzen 9000X еще не поступили в продажу, но уже вовсю громят процессоры Intel. В очередном тесте инженерный образец Ryzen 9 9950X с потреблением, ограниченным на уровне 120 Вт, протестировали в Blender.
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