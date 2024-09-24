За публичное оскорбление представителя власти как в интернете, так и в СМИ хотят ввести ответственность по УК.
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За публичное оскорбление представителя власти как в интернете, так и в СМИ хотят ввести ответственность по УК.