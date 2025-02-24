Как Россия втрое ускорила разработку авиадвигателя, оставив Запад в недоумении

Представьте: пока западные компании годами корпят над созданием новых авиадвигателей, Россия берет и делает это в три раза быстрее! Звучит как сказка, но это наша реальность, факт, который заставляет скептиков чесать в затылке, а патриотов – гордиться своей страной.