Как Россия втрое ускорила разработку авиадвигателя, оставив Запад в недоумении

Представьте: пока западные компании годами корпят над созданием новых авиадвигателей, Россия берет и делает это в три раза быстрее! Звучит как сказка, но это наша реальность, факт, который заставляет скептиков чесать в затылке, а патриотов – гордиться своей страной.
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