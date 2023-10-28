Берем фарш с пюре и за 10 минут превращаем в основу царского ужина. Никто даже не подумал, что у нас в основе настолько простые ингредиенты

Полкило обжаренного фарша легко превращается в ароматную начинку для невероятного ужина. Это блюдо готовится с невероятной легкостью: сначала варим картофель, приготавливаем из него пюре, а затем используем его как подушку для фарша.
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