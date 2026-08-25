Телеканал World Fashion Channel отметит 20-летие вещания с российскими звездами и представителями индустрии

Среди приглашенных — представители российской светской и медиасреды. 123RF/legion-media.ruПредставители российской индустрии моды, красоты, медиа и современной культуры соберутся 27 августа в Москве на презентации новой стратегии развития телеканала World Fashion Channel — мероприятие приурочено к 20-летию вещания медиапроекта.
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