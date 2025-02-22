Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества. Он обратился к ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил, отметив их мужество и стойкость, проявленные в сложных условиях.
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