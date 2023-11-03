Елена Воробей откровенно рассказала про отношения с любовником Надежды Бабкиной

Елена Воробей рассказала про взаимоотношения с любовником Бабкиной: Написала Жене ночью Юмористка Елена Воробей несколько лет назад сменила вектор творчества: теперь артистка занимается музыкой и исполнением песен.
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