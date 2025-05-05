Полиция Крыма выявила 15-летнего жителя Севастополя, помогавшего мошенникам обмануть двух пенсионерок

Полиция Крыма выявила 15-летнего жителя Севастополя, помогавшего мошенникам обмануть двух пенсионерокПожилым женщинам в возрасте 81 и 86 лет позвонили якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщили, что их родственники попали в серьёзные ДТП.