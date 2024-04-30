Весь мир 30 апреля отмечает День джаза и готовится в Вальпургиевой ночи. В России поздравляют пожарных, а у православных на эту дату выпадает Великий вторник.
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Весь мир 30 апреля отмечает День джаза и готовится в Вальпургиевой ночи. В России поздравляют пожарных, а у православных на эту дату выпадает Великий вторник.