Губернатор Анохин заявил о попытке ВСУ атаковать БПЛА энергоинфраструктуру Смоленской области

Украинские беспилотники пытались атаковать объект гражданской инфраструктуры.Губернатор Смоленской области сообщил о попытке украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры.
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