Пара Су-25 уничтожила до 15 боевиков ВСУ

До 15 боевиков ВСУ были уничтожены в результате ракетного удара штурмовой авиации ВКС России. Летчики Су-25 ударили по позициям националистов в зоне ответственности группировки войск «Восток» неуправляемыми авиационными ракетами.
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