Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Светлана Шушпанникова
    ну хоть  кто  то  написал   то  что  надо  было  написать,вообще  смотрю я  на  эту  трамповщину  и  тааааакое  ощуще...Не вееееерю амери...
  • Нина Коблова (Нефедова)
    Очень все верноНе вееееерю амери...
  • Юрий Николаев
    Что байден,что трамп___Это же ТРЕПАЧИ первой гильдии! Они же врут чаще чем дышат! Поэтому правильно сказал один из пи...Не вееееерю амери...

Охотское море и мегапроект энергетики с рекордной выработкой, который вряд ли будет здесь построен.

Охотское море и мегапроект энергетики с рекордной выработкой, который вряд ли будет здесь построен.

Охотское море скрывает тайны, о которых знают немногие. Например, оно стоит на собственной литосферной плите — редчайшее явление среди морей мира! А ещё здесь могли бы построить самую мощную электростанцию, которая превзошла бы даже знаменитые «Три ущелья» в Китае.

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