Охотское море и мегапроект энергетики с рекордной выработкой, который вряд ли будет здесь построен.

Охотское море скрывает тайны, о которых знают немногие. Например, оно стоит на собственной литосферной плите — редчайшее явление среди морей мира! А ещё здесь могли бы построить самую мощную электростанцию, которая превзошла бы даже знаменитые «Три ущелья» в Китае.