Иран обращается к биткоину и Tether для торговли в рамках санкций

Сообщается, что Иран начал ослабление валютного контроля при увеличении использования биткоина и USDT, чтобы помочь поддерживать непрерывный поток международной торговли от санкций США и экономические ограничения.
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