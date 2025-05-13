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Царьград

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В Минфине России рассказали о реакции в случае "сокрушительных санкций" США

В Минфине России рассказали о реакции в случае "сокрушительных санкций" США

Далеко не всем странам по нраву диктаторские решения Вашингтона во внешней политике.В случае введения Соединёнными Штатами Америки "сокрушительных санкций" против России, последняя может диверсифицировать поставки запрещенных к экспорту в США товаров.

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