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Вайцеховская: в любой другой стране программа Валиевой имела бы все шансы быть освистанной

Вайцеховская: в любой другой стране программа Валиевой имела бы все шансы быть освистанной

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале раскритиковала новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой с отсылкой с допинг-скандалу на Олимпийских играх в Пекине.

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