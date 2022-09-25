Вайцеховская: в любой другой стране программа Валиевой имела бы все шансы быть освистанной

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале раскритиковала новую произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой с отсылкой с допинг-скандалу на Олимпийских играх в Пекине.