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Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова

Армейская фляжка и стальной шип от ботинка не были приняты во внимание во время следственных мероприятий и сейчас требуют пристального внимания и даже официального возобновления следственного дела, считает президент Фонда памяти группы Дятлова.

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