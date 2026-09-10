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"Какая ядовитая, желчная издевка". В СМИ обсуждают письмо Карла III о неофициальном статусе принца Гарри и Меган Маркл

"Какая ядовитая, желчная издевка". В СМИ обсуждают письмо Карла III о неофициальном статусе принца Гарри и Меган Маркл

В СМИ обсуждают письмо, которое 77-летний король Карл III разослал всем "высокопоставленным и заинтересованным лицам" в Великобритании о "неофициальном" статусе его сына, принца Гарри, и Меган Маркл.

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