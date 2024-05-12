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Свои научно-исследовательские работы представили студенты на «Уникальной России»

Свои научно-исследовательские работы представили студенты на «Уникальной России»

11 мая в рамках IV Художественно-промышленной выставки «Уникальна Россия» в Гостином дворе кафедра мировой экономики и мировых финансов факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ продолжила представление работы научной школы, представив результаты научно- исследовательских работ студентов, рассказывает портал «ТЕХНОСУВЕРЕН».

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