В Рязанской области 48 человек пострадали от укусов клещей

48 человек, включая 10 детей, пострадали от укусов клещей в Рязанской области за неделю.Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает: по данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в медицинские организации региона обратились 48 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей.
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