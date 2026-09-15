Стало известно, готов ли Нижний Новгород к началу отопительного сезона

Отопительный сезон 2026/2027 годов в Нижнем Новгороде планируют начать 21 сентября. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству.
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