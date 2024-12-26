Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Если Лукашенко не сработает на опережение, дело может плохо кончиться. Необходимо вводить режим 37-го года. Генеральн...Владислав Шурыгин...
  • Ингерман Ланская
    спасибо савейскай власти и её самому лутчему абразаваньюМассовые поджоги ...
  • юра федулов
    Разумная мысль, но какова будет реализация при нынешнем руководстве, вот в чем вопрос.Чтобы Украина н...

Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство

Сказ о том, как в России едва не ввели многожёнство

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Тут у нас очередная сенсация (недолго продержавшаяся, правда) под новогоднюю ёлочку: Совет учёных-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) выпустил фетву, разрешающую добрым последователям Аллаха мужеского полу заключать до четырех религиозных браков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх