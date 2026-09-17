⚡️Защита с профессионалами: В Крыму в мобильных огневых группах работает большая часть офицерского состава В Крыму значительная часть офицерского состава различных подразделений и частей задействована для работы в мобильных огневых группах.
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