На Алтае ликвидировали сеть узлов связи, используемых мошенниками

В Алтайском крае следователи ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, которые использовались телефонными мошенниками, сообщила 3 января в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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