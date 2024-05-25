Программа празднования Дня города Сочи рассчитана на два дня В 2024 году ко Дню города в Сочи подготовлено свыше 90 мероприятий.
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Программа празднования Дня города Сочи рассчитана на два дня В 2024 году ко Дню города в Сочи подготовлено свыше 90 мероприятий.