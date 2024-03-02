ФСБ обнаружила бомбу под автомобилем, въезжающим в Крым

В силовых структурах региона сообщили, что на въезде в Крым сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили и обезвредили взрывное устройство, которое находилось под днищем следовавшей в республику машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии